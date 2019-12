Troppo alcol, ragazzini in coma etilico all’ospedale di Boscotrecase

Record di episodi di coma etilico tra gli adolescenti in particolare durante le feste natalizie. Due i casi registrati al San Leonardo di Castellammare, uno al Pronto Soccorso del Maresca di Torre del Greco, uno al nosocomio di Boscotrecase. Tutti minorenni. Avevano perso conoscenza in strada. Per fortuna tutti si trovano ora in fase di miglioramento anche se qualcuno tra loro ha veramente rischiato grosso.

