Troppe buche, San Giuseppe Vesuviano abbassa il limite di velocità in zona Pianillo

Strade dissestate, proteste dei cittadini. Il Comune di San Giuseppe Vesuviano prova a correre ai ripari. Nelle scorse ore dalla casa comunale di Piazza Elena d’Aosta è stato abbassato per tutte le tipologie di veicoli il limite massimo di velocità su via Vasca al Pianillo a 30 chilometri all’ora, questo in considerazione delle pessime condizioni nelle quali si trova la strada.

«Gran parte dell’arteria viaria presenta buche, avvallamenti, ristagni d’acqua e, in generale, un manto gravemente dissestato, sia per il perdurare delle avverse condizioni atmosferiche che per una mancata, da tempo, manutenzione, tale da creare grave pericolo per la circolazione veicolare e pedonale, oltre che per la pubblica e privata incolumità» si legge nel documento firmato dal maggiore Raffaele Tortora con il quale è stato introdotto il nuovo limite di velocità.