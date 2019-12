Terzigno, esplode bomba davanti al bar: incubo racket

Un ordigno è esploso nella notte a Terzigno davanti ad un bar di via Verdi, la strada che conduce a Poggiomarino. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione della compagnia di Torre Annunziata che stanno indagando sull’accaduto. Importanti i danni all’attività commerciale con la saracinesca letteralmente sollevata dallo scoppio ed alcune suppellettili distrutte.

Al momento la pista più seguita è quella del racket di Natale anche se non si escludono tutte le altre ipotesi possibili. Secondo quanto appreso i titolari avrebbero riferito agli investigatori di non avere ricevuto minacce. La bomba carta sarebbe stata lanciata da un’automobile in corsa ed in tal senso sarà necessario recuperare le immagini delle telecamere della zona.