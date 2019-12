Terrore in Via Marra, spunta machete dopo lite per viabilità: ferito 61enne

Terribile lite nella zona di Via Marra, la strada che unisce Boscoreale, Scafati e Poggiomarino. Tutto è nato per motivi di viabilità arrivando addirittura a fare spuntare un machete con cui è stato ferito un uomo di Pagani che stava percorrendo l’arteria. L’uomo sarebbe stato tamponato dalla motrice di un camion con a bordo due uomini di Scafati ed a questo è uscito dal veicolo armato appunto con il machete. La reazione dei due non si è fatta attendere: sono saltati fuori del mezzo, gli hanno strappato la lama dalle mani e lo hanno colpito. Per fortuna sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno identificato i tre e chiesto un’ambulanza per il ferito che per fortuna non è grave.

