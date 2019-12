SuperEnalotto, centrato un “5” da 38mila euro nel Vesuviano

Campania a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato sera a San Sebastiano al Vesuvio, è stato centrato un “5″ da 38.265,98 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata al Gran Caffè Sterminator Vesevo di piazza Belvedere 7. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 50,6 milioni di euro, premio più alto in Europa e secondo al mondo. L’ultimo “6″ è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE