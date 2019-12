Strade chiuse a Ottaviano, pali crollati a Somma Vesuviana: il vento semina terrore

Sono decine le segnalazioni di danni in tutta l’area vesuviana per colpa del maltempo e del vento forte che imperversa da ieri anche sull’area Vesuviana. A Ottaviano ne fa le spese un’intera strada. Ad annunciarlo è il sindaco Luca Capasso: «Il vento forte ha provocato una serie di danni lungo la strada provinciale ex Valle delle Delizie. Si sono verificati degli smottamenti e, pertanto, abbiamo disposto la chiusura della strada».

Ma i danni ci sono stati ovunque. A Somma Vesuviana si è abbattuto un palo della luce, così come segnalato da alcuni utenti del gruppo Facebook cittadino, ed a quanto pare una ragazza sarebbe stata sfiorata dall’illuminatore. A Torre Annunziata, invece è andata giù un’impalcatura. Ed anche in questo caso, per fortuna, non ci sono feriti.