Statale 268, incidente tra auto e camion cisterna a Palma Campania: un ferito

Un camion cisterna che trasportava carburanti ed una Fiat 500L sono rimasti coinvolti in un incidente nel primo pomeriggio sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. Il sinistro si è verificato in direzione Napoli poco prima dello svincolo che conduce all’ingresso dell’A30 a Palma Campania. Da chiarire ancora la dinamica dell’impatto. Per fortuna una persona a bordo dell’utilitaria è rimasta ferita ma in maniera non grave. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine. Disagi per il traffico veicolare durante le operazioni.

