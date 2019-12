Somma Vesuviana, ladri in casa a Natale: arrestato topo d’appartamento

By

La sera di Natale i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana hanno arrestato per violazione di domicilio un uomo mentre tentava di intrufolarsi in casa di una famiglia che sarebbe rincasata di lì a poco. I militari sono intervenuti in zona Santa Maria delle Grazie a Castello attirati dalle grida di alcuni residenti che avevano visto l’uomo intento a scavalcare la cancellata dei vicini. Gli uomini dell’Arma sono arrivati prima che il furto potesse essere compiuto e hanno arrestato, nel giardino dell’abitazione, un 21enne di origine bengalese senza fissa dimora.

L’arresto è stato possibile anche grazie al potenziamento di pattuglie disposto recentemente dal comando provinciale di Napoli nei territori di Castello di Cisterna, Pomigliano d’Arco, Somma Vesuviana e Sant’Anastasia, dove i militari stanno pattugliando continuamente le zone maggiormente esposte al rischio di furti.