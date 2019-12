Schianto sull’A30 nel Nolano, tre operai travolti da un camion: non ci sono vittime

Paura per tre operai a bordo di una Fiat Multipla residenti nel territorio di Marcianise. Viaggiavano in direzione di Nola quando hanno forato una gomma. Il conducente ha accostato ma in quel frangente un camion che sopraggiungeva è andato a schiantarsi contro l’auto. Ad avere la peggio è stato uno degli operai seduto sul sedile posteriore: soccorso dal 118 è stato trasportato presso l’ospedale civile di Caserta per un trauma cranico; gli altri due hanno invece riportato delle lievi escoriazioni.

