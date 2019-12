Schianto a Pompei, 26enne in scooter si spacca una gamba

Ha riportato la frattura del femore, lacerazioni e contusioni varie ad una gamba oltre che in diverse parti del corpo ma per fortuna non è in pericolo di vita. Si tratta di un 26enne coinvolto in un incidente avvenuto a Pompei, in via Ripuaria. Il giovane stabiese si trovava a bordo di uno scooter quando è avvenuto l’impatto con una Fiat Panda guidata da una ragazza di 21 anni. Il centauro è stato violentemente sbalzato nei pressi dell’incrocio con via Fontanelle. Sul posto l’ambulanza e le forze dell’ordine che stanno cercando di accertare le responsabilità in merito al brutto sinistro stradale.

