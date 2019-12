Sant’Anastasia, si dimette il sindaco arrestato: si va verso il voto a primavera

Sono state protocollate in data odierna le dimissioni del sindaco di Sant’Anastasia, Lello Abete, arrestato nei giorni scorsi per un presunto mercimonio di posti di lavoro in vendita. Secondo quanto appreso, seguiranno nella stessa giornata le dimissioni del consiglio comunale e della Giunta. Dunque, il percorso prevederebbe adesso la nomina di un commissario prefettizio e poi elezioni anticipate già in primavera a distanza di solo un anno da quelle in cui Abete aveva ottenuto il secondo mandato di sindaco di Sant’Anastasia.

