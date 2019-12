Sant’Anastasia, Natale a casa per Pasquale Iorio: ha ottenuto i domiciliari

Presunto mercimonio dei posti pubblici a Sant’Anastasia. Sul fronte giudiziario, l’udienza di Riesame è fissata, sia per l’ex sindaco Lello Abete, sia per l’ex consigliere Pasquale Iorio, venerdì 27 dicembre. Ma mentre Abete trascorrerà in carcere il Natale – come l’ex segretario Egizio Lombardi e l’imprenditore salernitano Alessandro Montuori cui già il Riesame ha negato l’attenuazione delle misure cautelari – ieri la polizia penitenziaria ha accompagnato Iorio nella sua abitazione di Sant’Anastasia dove è al momento in custodia domiciliare. A darne notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola.

