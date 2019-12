Un uomo,Ciro D’Anna, di 38 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco poco fa a Portici, in circostanze non ancora accertate. Secondo una prima e sommaria ricostruzione l’ uomo si trovava all’ interno di una tabaccheria in via Università.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE