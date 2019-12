Sangue nel Vesuviano, attraversa i binari: investito e ucciso dal treno

È ferma la circolazione dei treni a Portici a seguito dell’investimento di un uomo di 44 anni, di nazionalità italiana. L’incidente – sulla cui dinamica sono in corso accertamenti – è avvenuto alle 14.45. Un treno regionale Trenitalia 21273 proveniente dai Campi Flegrei e diretto a Santa Maria La Bruna, con sessanta persone a bordo, ha investito per cause in corso di accertamento l’uomo poco prima dell’arrivo nella stazione di Portici, in prossimità di un passaggio a livello regolarmente chiuso. La circolazione è sospesa ed è stato attivato servizio con bus sostitutivi. Sul posto la Polizia Ferroviaria.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE