San Giuseppe Vesuviano, al via la settimana dedicata all’ambiente

Questa mattina, con la pubblicazione attraverso la pagina Facebook ufficiale dell’Ente del video “Come butta – Campagna di informazione per la Raccolta Differenziata”, ha avuto ufficialmente il via la settimana dedicata all’ambiente, facente parte del programma delle attività natalizie 2019. Oltre al video, disponibile per la visualizzazione attraverso la pagina ufficiale Facebook, raggiungibile all’indirizzo https://www.facebook.com/sgvofficial, è iniziata anche la distribuzione delle borracce “plastic free” agli alunni delle scuole della città, che sarà completata entro giovedì 19 novembre, con un maxi appuntamento in piazza Garibaldi per la “Giornata dell’Ambiente”, in cui sarà distribuito materiale informativo sulle corrette modalità di esecuzione della raccolta differenziata, anche sotto forma di comode calamite da frigo.

“Come ho avuto già modo di ribadire – commenta Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano – abbiamo impresso una decisiva svolta alle questioni ambientali che interessano la nostra città, con particolare riferimento ed attenzione alle modalità di esecuzione della raccolta differenziata e di regolare conferimento dei rifiuti. Se da un lato abbiamo dovuto agire attraverso l’adozione di un nuovo quadro sanzionatorio che garantisse il rispetto delle regole, dall’altro abbiamo dato via ad una nuova campagna di comunicazione fondata sia su molteplici appuntamenti pubblici, nei principali luoghi di aggregazione sociale della città, scuole e parrocchie, sia sulle opportunità offerteci dalla tecnologia, per coinvolgere maggiormente i giovani nell’attenzione all’ambiente. Ciò senza dimenticare anche la fascia di popolazione più anziana, per la quale è sicuramente più comodo ed agevole avere in casa materiale informativo cartaceo, che consenta l’esecuzione di una perfetta raccolta differenziata. Da quando abbiamo iniziato i controlli serrati sulla differenziata, anche notturni, grazie all’operato della Polizia Municipale, abbiamo ottenuto importanti risultati – spiega Catapano – risultati che, tuttavia, desideriamo consolidare, anche attraverso la massima fruibilità delle informazioni che veicoliamo alla città”.