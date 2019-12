Rubato il Bambinello nel Vesuviano, i francescani: «Fratello ladro»

By

Furto del Bambinello nella parrocchia di Sant’Antonio da Padova a Torre del Greco. Secondo quanto appreso sarebbe stato portato via nella giornata del 25, dunque a Natale. La natività era collocata sul sagrato della parrocchia. Chiaramente sgomenti i fedeli ed i francescani che si sono ritrovati davanti al furto compiuto. Ma i frati non hanno perso il loro spirito di carità ed in un cartello affisso all’esterno hanno scritto: «La mangiatoia è vuota perché fratello ladro lo ha rubato (il bambinello ndr)».