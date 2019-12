Pompei, scassinato nella notte sportello bancomat del noto hotel

Hotel Vittoria, in piazza Porta Marina Inferiore assaltato da un gruppo di tre, o forse cinque persone che ha scassinato la cassaforte di uno sportello bancomat dell’hotel, scardinato in pochi minuti. È stato portato via tutto l’incasso che c’era al suo interno. Un piano d’azione ben studiato e portato a termine in soli 3 minuti. Il portiere, che aveva il turno in quelle ore, è rimasto sotto shock, ma non sarebbe stato ferito. Le telecamere di videosorveglianza dovrebbero ora fornire elementi che sono già al vaglio delle forze dell’ordine che potrebbero presto risalire all’identità dei malviventi. Un caso del genere ha riacceso i riflettori sul problema sicurezza in città che un’alta affluenza di turisti. Poco più di due settimane fa era stato dato il via a monitorare con più attenzione alle zone di Pompei più frequentate in orari notturni, al fine di prevenire e contrastare, ad esempio, i fenomeni delle baby gang, essendo in crescita. Ma l’episodio in questione è ancora più grave del previsto. Pertanto, le forze dell’ordine hanno già ascoltato alcuni componenti della struttura alberghiera e sono al lavoro per risalire alle identità dei colpevoli.

