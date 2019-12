Pomigliano, scontro tra bus e auto: utilitaria si ribalta, estratto il conducente

Un incidente stradale è avvenuto sull’A16, in direzione Avellino. Coinvolti un bus e un’automobile. La vettura si è ribaltata, ma per fortuna il conducente dell’auto è stato estratto dall’abitacolo cosciente. Non avrebbe gravi ferite. Il sinistro si è verificato poco dopo lo svincolo di Pomigliano d’Arco. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi. Effettuati i rilievi per stabilire le responsabilità dell’incidente stradale.

