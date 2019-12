Pomigliano, malore in auto la notte di Natale: stroncato un 49enne

By

Nella notte tra la Vigilia e Natale un 49enne è morto mentre stava andando al lavoro: si trovava in auto e stava percorrendo Via Nazionale delle Puglie, a Pomigliano d’Arco, quando ha avvertito il malore. A quanto pare, l’uomo è riuscito ad accorgersi che qualcosa non andava ed ha allertato lui stesso i soccorsi, ma quando l’ambulanza è giunta sul posto era già troppo tardi.