Pomigliano, i Nas chiudono locale di un bar per carenze igieniche

A Pomigliano d’Arco, in via Pertini, i Carabinieri del Nas hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar a conclusione della quale hanno proceduto alla chiusura amministrativa di un locale di circa 80 metri quadri adibito a deposito alimentare, sala somministrazione e sala slot, per gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate nel corso della verifica