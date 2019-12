Pomigliano, blitz nel rione 219: sequestrati chili di droga e 40 proiettili

By

A Pomigliano d’Arco, nel rione “219”, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno rinvenuto e sequestrato 57,98 grammi di cocaina, 85,11 di crack, 136,68 di hashish e 979 di marijuana. Insieme alla droga – nascosta in vano contatori condominiale – 40 proiettili calibro 7,65.

Nelle tasche di un 24enne di Sant’Anastasia, invece, i militari della stessa compagnia hanno scovato un coltellino con lama di 15 centimetri. Quando gli è stato trovato, il giovane ha dichiarato di “doversi difendere”. Inutili le giustificazioni, per lui una denuncia per detenzione di strumenti da taglio atti ad offendere.