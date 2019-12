Poggiomarino, Vigilia di Natale con il battesimo del defibrillatore in piazza

Vigilia di Natale con l’inaugurazione della postazione Dae in piazza de Marinis a Poggiomarino. L’evento è patrocinato dal Comune ed è stato organizzato dallo Studio Medico Mediterraneo del medico Salvatore Silvano, in collaborazione con Misericordia di Poggiomarino, Gruppo Donatori di Sangue Fratres Poggiomarino e l’associazione In Volo. Il defibrillatore è stato acquistato grazie ai fondi raccolti durante l’evento benefico “Aperinsieme” che si è tenuto presso il bar Bodega39 il 23 giugno scorso. Il defibrillatore verrà posto proprio fuori la sede comunale in piazza de Marinis e sarà operativo sin da subito e a disposizione della popolazione h24.

La misericordia di Poggiomarino organizza in tal senso corsi di primo soccorso e BLS-D finalizzati proprio all’utilizzo del defibrillatore grazie ai Formatori Volontari (interni all’associazione) che fanno parte del centro di formazione Misericordie della Campania. Ogni anno, in Italia, muoiono circa 60.000 persone a causa di un arresto cardiaco e la letteratura scientifica ha dimostrato che, in questi casi, un intervento di primo soccorso e una defibrillazione precoce e adeguata possono ridurre del 30% questi decessi: ogni minuto è di vitale importanza