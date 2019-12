Non si è fatto trovare in casa durante un controllo dei carabinieri della locale stazione e per sono scattate nuovamente le manette. Si tratta di S. L., di Poggiomarino. Ad entrare in azione i militari dell’Arma che hanno rintracciato l’uomo e lo hanno portato in caserma. Il processo per direttissima ha determinato una nuova detenzione domiciliare per il soggetto.

