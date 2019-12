Poggiomarino allagata, ancora un’auto intrappolata nel solito tombino scoperchiato

By

Miete ancora “vittime” il tombino nel curvone di viale Manzoni a Poggiomarino. Stavolta è toccato ad una Fiat Panda gialla che nella mattinata è finita con una ruota posteriore all’interno del condotto che si è scoperchiato così come accade ad ogni pioggia. Poi le solite scene: proteste, soccorsi, carabinieri, ed il carroattrezzi intervenuto per recuperare il veicolo. Il tombino, purtroppo, continua a saltare ogni che volta che il pezzo d’arteria viene “soffocato” dagli allagamenti e troppo spesso qualche veicolo finisce per bloccarsi all’interno. Una scena ormai fin troppo nota e che va avanti a ripetizione.