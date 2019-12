Poggiomarino, aggredisce per soldi l’anziana madre davanti alla nipotina: preso 39enne

Pretendeva soldi dall’anziana madre ed ha cominciato a minacciarla ed a colpirla anche davanti agli occhi della nipotina di 5 anni che era in casa con loro. Per questo motivo è stato arrestato un 39enne a Poggiomarino. Il blitz dei militari della locale stazione è avvenuto in XXV Aprile. A quanto pare, l’uomo già noto alle forze dell’ordine, si era già reso protagonista in passato di episodi simili. Il 39enne è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale dove attende di essere giudicato per i reati contestati dai carabinieri di Poggiomarino intervenuti per mettere in salvo la madre del violento.

