Paura nel Vesuviano, vasto incendio distrugge il mercato della frutta

Scoppia un incendio nel mercato della frutta, evacuata una palazzina a causa del fumo. Nessun ferito, tanti danni e molta paura nel pomeriggio di ieri a Torre Annunziata, dove le fiamme hanno avvolto alcuni box utilizzati per il mercato ortofrutticolo del mattino, a quell’ora fortunatamente già chiuso. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, guidati dal capitano Luigi Cipriano, che al momento non escludono alcuna pista, nemmeno quella dolosa, anche se l’ipotesi più accreditata porta ad un corto circuito partito da materiali elettrici difettosi. L’incendio è divampato poco prima delle ore 14 al mercato ortofrutticolo in via Roma a Torre Annunziata. A prendere fuoco è stato uno dei box situato all’interno dell’area comunale, che ha poi coinvolto anche quelli vicini, per un totale di 10 locali danneggiati.

Sul posto si sono dirette 5 squadre dei vigili del fuoco, che hanno impiegato circa 2 ore per domare le fiamme ed effettuare un primo sopralluogo. Non sono stati uditi scoppi né trovate tracce di inneschi e liquidi infiammabili, quindi i vigili del fuoco hanno subito escluso l’ipotesi del rogo doloso, propendendo piuttosto per un corto circuito. Una palazzina di via Trieste è stata evacuata a causa del fumo, ma i residenti hanno fatto rientro nelle loro abitazioni già nel pomeriggio. Un tratto di via Melito è stato chiuso al traffico per diverse ore, per permettere la messa in sicurezza di un muro che poteva crollare. Dopo tutte le operazioni, sono iniziate le indagini, che spingono i carabinieri lontano dalla scia di fuoco e bombe delle scorse settimane. Esclusa per il momento anche l’ipotesi che porta al racket di Natale imposto dalla camorra. Più probabile che si tratti di un rogo accidentale.