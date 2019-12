Parla il senatore Urraro di San Giuseppe Vesuviano: «Ecco perché ho lasciato il M5S per la Lega»

«La Lega è una scelta nata da un’analisi approfondita sulle disfunzioni nel rapporto tra Parlamento e Governo, ataviche ma anche rispetto all’impegno che il Movimento 5 Stelle aveva preso nei confronti dei rappresentanti della società civile ai quali si era aperto nel 2018». Così il senatore Francesco Urraro ha spiegato il suo passaggio dal Movimento 5 Stelle alla Lega, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Napoli al fianco del coordinatore regionale del partito, il deputato Nicola Molteni.

«Non mi è stata proposta alcuna candidatura e non c’è neanche stato un approccio in tal senso – ha detto Urraro – l’approccio è stato assolutamente tematico e non è nato per l’approssimarsi delle elezioni regionali in Campania, un appuntamento che ora ci vede comunque impegnati perché è la nostra terra, nella quale crediamo tantissimo».