Palma Campania, tir divorato dalle fiamme sulla Statale 268: paura e traffico in tilt

Momenti di paura questa mattina sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani nel tratto che dall’A30 di Palma Campania conduce alla “superstrada”. Un tir è finito in fiamme per cause da accertare e per fortuna il conducente è riuscito ad abbandonare la cabina di guida mettendosi in salvo. Il mezzo pesante è stato letteralmente divorato dal fuoco.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estinguere l’incendio, ma il camion è ormai diventato da rottamare. Molto densa la nube di fumo nero che si è sollevata e che è stata visibile fino ad alcuni chilometri di distanza. Il traffico ha chiaramente subito dei disagi nel momento delle operazioni di spegnimento.