Nola, camion affonda in una voragine sulla Statale 7bis

Momenti di paura nel primo pomeriggio a Nola sulla Variante 7 della Statale 7bis, dove un mezzo pesante è letteralmente affondato in una voragine che si è aperta sulla strada. Per fortuna nessuna grave conseguenza per l’autotrasportatore coinvolto nell’incidente. A diffondere le immagini è stato il gruppo “Noi che amiamo Nola”. Non sono chiaramente mancate le polemiche anche perché sul posto erano stati di recente effettuati dei lavori ai sottoservizi che potrebbero essere la causa del cedimento stradale.

