Nas nel Nolano, sigilli ad un locale dell’azienda agricola per problemi igienici

A Marigliano, al Corso Umberto, i Carabinieri del Nas di Napoli, coadiuvati nelle fasi di verifica da personale dell’Asl Napoli 3 e della polizia locale, hanno condotto un’ispezione igienico sanitaria in un esercizio di vendita di prodotti agricoli, a conclusione della quale hanno proceduto alla chiusura igienico sanitaria di un’area esterna abusivamente adibita per la vendita di prodotti ortofrutticoli in assenza di notifica in campo alimentare; alla contestazione di un ampliamento della superficie di vendita in assenza di Scia.; prescrivere l’eliminazione delle carenze igienico-sanitarie riscontrate e riferite agli ambienti ed aree deputate allo svolgimento dell’attività.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE