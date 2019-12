Nas a Nola, sequestrati 250 chili di alimenti in un pub

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

A Nola, in via Napolitano, i carabinieri del Nas hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un pub, a conclusione della quale hanno proceduto a sequestrare amministrativamente di 250 chili circa di alimenti vari tra verdure, pane, panini, prodotti di friggitoria, carnei, pasta, prodotti ittici, dolci vari privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilità alimentare. Inoltre è stata disposta la chiusura amministrativa di tre locali adibiti a deposito alimentare, per gravi carenze igienico sanitarie riscontrate nel corso della verifica.