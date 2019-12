Muore il padre e picchia i medici: ferita dottoressa di San Giuseppe Vesuviano

By

Un medico di San Giuseppe Vesuviano, una dottoressa molto conosciuta in città, è rimasta ferita ieri all’ospedale Cto di Napoli dove pesta servizio. Con lei hanno riportato lesioni anche un infermiere ed una guardia giurata tutti colpiti dal figlio di una paziente deceduto. L’aggressore, un 47enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per lesioni ed interruzioni di pubblico servizio. La dottoressa sangiuseppese ha riportato una ferita al polso fortunatamente guaribile in pochi giorni.