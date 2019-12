«Mi hai fatto perdere il lavoro», barista picchiata a La Cartiera di Pompei

Una barista ha denunciato di essere stata picchiata da alcuni familiari di un ex collega. È successo al centro commerciale La Cartiera di Pompei, dopo che il ragazzo non era stato assunto al termine di un periodo di prova nella caffetteria della struttura. La barista, invece, era stata assunta e dunque da qui è scattata l’assurda vendetta contro una 37enne di Torre del Greco. Prima le minacce, dopo di cui la barista decide di licenziarsi. Ma non finisce qui, perché la madre e la sorella del ragazzo la raggiungono prima che lasciasse il posto di lavoro e cominciano a pestarla. È proprio il titolare del bar a strappare la vittima dalle grinfie delle violente Ora il caso è nelle mani della polizia di Pompei che sta vagliando i filmati. I quattro sono stati denunciati mentre la 37enne è stata medicata in ospedale.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE