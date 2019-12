Marchesa, ritorna il Presepe Vivente kolossal: tre giorni con oltre 150 figuranti

Ultimi preparativi in vista della XV edizione del Presepe Vivente a Marchesa, a Boscoreale. Un nuovo ed affascinante appuntamento che si rinnova dal 2005. Nel corso degli anni questa tradizione, ideata con lo scopo di coinvolgere tutta la popolazione, al fine di creare una comunità più unita e solida, è andata avanti giungendo con successo fino ad oggi. Anche quest’anno, sotto la guida del parroco don Raffaele Afiero, si terrà la XV edizione di questa grandiosa manifestazione, che coinvolge ormai la maggior parte della popolazione: piccoli, giovani e grandi, per oltre 150 figuranti, dislocati in più di quaranta botteghe.

L’appuntamento è per i giorni 25 26 e 28 dicembre, quando una parte di via Marchesa si trasformerà in una piccola Betlemme, con strade e abitazioni che vestiranno i panni di vecchi ruderi, in cui si ritroveranno le botteghe delle arti e dei mestieri di un tempo. Non potranno mancare le ambientazioni classiche che caratterizzano il presepe vivente. Confermata la presenza del “talento”, la moneta dell’epoca che fu, che i visitatori potranno ricevere all’ingresso, facendo il cambio con l’euro e che potranno essere utilizzate nelle varie botteghe. Un evento diventato ormai tappa abituale per tanti visitatori del vesuviano, che anche quest’anno avranno l’occasione di vivere un momento di pura immersione in un’atmosfera unica e dal fascino particolare.