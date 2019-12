Maltempo, crolla ponte sul Sarno tra Castellammare e Pompei

Un ponte pedonale sul fiume Sarno tra Castellammare di Stabia e Pompei è crollato a causa del maltempo che sta interessando la zona. Secondo quanto conferma la Protezione Civile della Regione Campania non ci sono feriti. Sul posto si sta recando il Genio Civile su coordinamento della Protezione Civile. Il ponte è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco.

Preoccupa il crollo del ponticello pedonale sul fiume Sarno, in via Ripuaria. Il materiale di costruzione del ponticello ha invaso il letto del fiume e la preoccupazione è che possa fare da diga, bloccando il defluire del corso fluviale, ingrossato anche a causa delle piogge odierne. Sul posto sono giunti i tecnici del Comune di Castellammare di Stabia e l’assessore al ramo, Fulvio Calì, che ha allertato il Consorzio Bacino del Sarno e il Genio Civile responsabili degli argini del Sarno. La località dove si è verificato il crollo è il punto di confluenza tra via Schito e via Ripuaria.