L’ultima della Serie A prima di Natale: ecco la bolletta per vincere 412 euro

Si torna in campo per la 17^ giornata di Serie A, iniziata di mercoledì sera con l’anticipo tra Samp e Juve, terminerà l’anno prossimo. Un turno anomalo per via della finale di Supercoppa Italiana, con la Lazio che recupererà la sfida col Verona il 5 febbraio 2020. Prontissimi con i fortunati pronostici delle agenzie Intralot Cafè Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano!

L’Inter è chiamata a rispondere al successo di mercoledì della Juve contro la Sampdoria e al Meazza affronta il Genoa di Thiago Motta. La Roma di Fonseca in campo stasera contro la Fiorentina, mentre il Napoli fa visita al Sassuolo nel posticipo di domenica.

Ecco dunque i pronostici validi per la 17^ giornata di campionato:

FIORENTINA-ROMA

Allo stadio Franchi di Firenze si gioca una gara importante per gli obiettivi delle due squadre. La Fiorentina vuole allontanarsi dalla zona retrocessione, cercando di accorciare sul sesto posto. La Roma, invece, deve difendere il quarto posto dopo aver allungato sul Cagliari nell’ultimo turno. Per quanto riguarda il pronostico, ci aspettiamo una gara molto delicata vista l’alta posta in palio.

Pronostico FIORENTINA-ROMA 12. Con quota Intralotcafè di 1.30.

UDINESE-CAGLIARI

Alla Dacia Arena scendono in campo due squadre bisognose di punti, pur essendo in lotta per obiettivi diversi. L’Udinese rischia di ritrovarsi in zona retrocessione e un passo falso potrebbe costare caro al tecnico Gotti. Il Cagliari, però, non vuole vanificare quanto di buono fatto nella prima parte della stagione. Per quanto riguarda il pronostico, noi ci aspettiamo una gara equilibrata. Nonostante questo, a nostro avviso il Cagliari riuscirà a portare a casa i tre punti.

Pronostico UDINESE-CAGLIARI X2. Con quota IntralotCafè di 1.49.

INTER-GENOA

Scendono in campo due squadre protagoniste di una stagione agli antipodi. I padroni di casa stanno tenendo testa alla Juventus nonostante i tanti infortuni. Gli ospiti, invece, hanno deluso le aspettative e ora si trovano in lotta per non retrocedere. Per quanto riguarda il pronostico, nonostante le tante assenze pensiamo che l’Inter riuscirà a portare a casa i tre punti.

Pronostico INTER-GENOA 1. Con quota Intralotcafè di 1.35.

TORINO-SPAL

Si affrontano due squadre in lotta per obiettivi estremamente diversi. I padroni di casa potrebbero dire addio alla lotta per un piazzamento europeo. Gli ospiti, invece, sono all’ultima spiaggia con Semplici che rischia grosso. Per quanto riguarda il pronostico, non ci aspettiamo grandi sorprese in questa sfida. A nostro avviso il Torino farà prevalere il maggior tasso tecnico.

Pronostico TORINO-SPAL 1X. Con quota intralotcafé di 1,15.

ATALANTA-MILAN

Domenica scorsa l’Atalanta ha pagato le fatiche di Champions League, la gara contro lo Shakhtar è pesata sulle gambe dei nerazzurri meno brillanti del solito contro il Bologna, bergamaschi ora a – 4 dalla zona Champions League. Il Milan non è andato oltre il pareggio contro il Sassuolo, rossoneri che per quanto visto in campo avrebbero meritato miglior sorte. Il Diavolo è in ripresa ma continua a viaggiare a marce basse, 8 punti nelle ultime 4 giornate di campionato, classifica anonima, servirà una vera e propria impresa alla banda di Mister Pioli per centrare un piazzamento utile in chiave europea. Pronostico ATALANTA-MILAN 1X. Con quota Intralotcafè di 1.21.

LECCE-BOLOGNA

La banda di Mihajlovic trova il suo limite in una totale mancanza di continuità nei risultati, un andamento altalenante che le sta regalando al momento solo un ruolo marginale e anonimo in questa Serie A. Partita dall’esito incerto questa in programma al “Via del Mare”, Lecce forte del fattore campo, Bologna di un tasso tecnico superiore. Puntiamo sulla maggiore qualità degli ospiti.

Pronostico LECCE-BOLOGNA X2. Con quota intralotcafè di 1,33

PARMA-BRESCIA

Parma nei piani alti della classifica a ridosso della zona Europa League. La squadra di Mister D’Aversa si conferma vera e propria incognita del torneo, i ducali stanno alternando prestazioni di altissimo livello ad altre decisamente deludenti. Il Brescia è alle prese con una classifica difficile, con il ritorno in panchina di Mister Corini al posto dell’esonerato Fabio Grosso sono arrivati 6 punti in 3 gare, permangono i limiti di una difesa vulnerabile e di un attacco molto sterile. Parma favorito dal fattore campo e da un tasso tecnico superiore.

Pronostico PARMA-BRESCIA 1x. Con quota intralotcafè di 1,29.

SASSUOLO-NAPOLI

La banda di Mister De Zerbi si conferma realtà capace nel bene e nel male di ogni tipo d’impresa, una squadra votata al gioco offensivo senza timore reverenziale per l’avversario. Il Napoli non riesce ad uscire dal tunnel, la sconfitta casalinga contro il Parma pesa come un macigno nell’economia del campionato dei partenopei. Neanche l’arrivo di Mister Gattuso al posto dell’esonerato Carlo Ancelotti ha dato la tanto attesa svolta, gli azzurri sono in piena involuzione tattica, ottavi in classifica e senza vittoria in campionato da 8 gare, un vero e proprio fallimento per una squadra allestita per competere nella lotta al titolo di Campione d’Italia e al momento a distanza siderale (-11) dal treno che porta in Champions League. Sassuolo in un discreto momento ma di fronte ad impegno non semplice, Napoli senza alternative deve sbancare il “Mapei Stadium”.

Pronostico SASSUOLO-NAPOLI X2. Con quota intralotcafè di 1,20.

Puntando 50€ sulle quote scelte per voi, la vincita Intralotcafè é di 412 euro. In alternativa, con una variazione studiata per voi di: SASSUOLO-NAPOLI 2, LECCE-BOLOGNA 2 e TORINO-SPAL 1, puntando 10€ la vincita Intralotcafè è di 300 euro. Tentate e buena suerte a todos!!!