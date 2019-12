Follia nel Vesuviano, aggredisce tre vigili per una multa

A Torre Annunziata tre vigili urbani hanno subito un’aggressione da parte di un automobilista dopo essersi visto elevare una contravvenzione per divieto di sosta.

Parole dure da parte del Consigliere Regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli: “E’ un episodio di violenza assolutamente intollerabile e inaccettabile, soprattutto perché trattasi di aggressione verso chi cerca di portare a termine il proprio lavoro con diligenza e precisione. Pene severe per chi si macchia di atti di tale violenza e ferocia, non bisogna essere tolleranti altrimenti la situazione non potrà che peggiorare. Va la mia piena solidarietà ai tre vigili urbani ‘colpevoli’ di svolgere il proprio dovere. Da troppo tempo il permissivismo e l’anarchia hanno generato nella testa di incivili e delinquenti l’idea di poter essere impunibili e di non dover temere neanche le forze dell’ordine. Per invertire la tendenza serve applicare una sola regola: la tolleranza zero.”

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE