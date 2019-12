Ecco le 10 notizie più lette dell’anno nel Vesuviano SFOGLIA LA CLASSIFICA

Non solo le terribili tragedie, purtroppo fisiologiche ogni anno in qualsiasi territorio, ma anche tanto “gossip”, insomma le notizie che solleticano i più curiosi, come anche gli incidenti stradali più disastrosi ed infine i casi giudiziari irrisolti. Sono questi gli argomenti che nel 2019 hanno maggiormente attirato l’attenzione dei lettori de “Il Fatto Vesuviano”. Nelle prossime pagine proponiamo le classifica delle dieci notizie più lette, e sicuramente ci sono delle sorprese, anche perché sono fuori dalla top ten fatti che invece sono stati molti sentiti come le retate di camorra contro i clan, gli arresti eccellenti nella politica, e ancora le tante vittime anche giovanissime delle strade.

