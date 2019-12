Eccellenze Napoletane, tra i premiati un imprenditore di Palma Campania

Il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Francesco Iovino, ha premiato questa mattina, nella Sala “Paolo Borsellino” della sede di Palazzo Matteotti, le eccellenze dell’area metropolitana che si sono distinte nei vari campi. Luca Cassese, titolare dell’azienda Pubbliluca di Palma Campania, “tra le realtà più dinamiche e operative nel settore delle stampe litografiche”; il tenore Giuseppe Gambi, per aver “generato nel tempo un modello di canto da tenore pop regalando, così, una visione nuova della musica e dello spettacolo napoletano”.

E poi l’Istituto Scolastico di Istruzione Statale “Luigi de’ Medici” di Ottaviano, con i suoi indirizzi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Moda, Meccanica ed Elettronica, attraverso il Dirigente Scolastico Vincenzo Falco, per il progetto “Scuola, Azienda e Territorio”, in virtù del quale gli allievi vengono condotti nelle aziende del Vesuviano nell’ambito di percorsi di alternanza scuola – lavoro per far conoscere e sviluppare contatti con le realtà lavorative, che sta producendo risultati importanti: basti pensare che, a fine progetto, circa l’80% dei ragazzi vengono assorbiti nelle aziende con borse-studio.

Per il giornalismo premiato Nello Fontanella, “per essersi distinto, attraverso la sua attività di giornalista, per il contrasto e la repressione dei reati ambientali e delle organizzazioni criminali coadiuvando tutte le forze di Polizia nell’anno 2019”; per “l’impegno e la straordinaria rappresentatività della sua impresa” premiato Francesco Ferrieri, pasticciere napoletano, che “ha contribuito ad alimentare positivamente l’icona di Napoli attraverso la produzione e la distribuzione della sfogliatella napoletana in Europa e nel mondo”.

Il riconoscimento è andato anche a Simona Tortora, titolare dell’omonima azienda di produzione di cioccolato e di confetti con sede a Nola, per “i suoi prodotti apprezzati in tutto il territorio nazionale ed europeo, caratterizzati in maniera unica e irripetibile in chiave partenopea”.

“Quella di oggi – ha affermato il Vice Sindaco Iovino nel corso del suo intervento – è una bella giornata per il nostro territorio, perché costituisce l’occasione per evidenziare che nell’area metropolitana esistono realtà imprenditoriali e professionali di primissimo livello che nulla hanno da invidiare ad altre realtà aziendali che operano in aree magari più attrezzate del Paese, e anche per dimostrare l’attenzione e l’apprezzamento da parte di un’Istituzione quale la Città Metropolitana per il loro lavoro, che sia d’esempio per chi opera quotidianamente per lo sviluppo della nostra comunità”.