Coniugi accoltellati nel Vesuviano per una lite su un terreno: lui è grave

Due coniugi, entrambi 73enni di Portici sono stati accoltellati questa mattina a Napoli. Il fatto è accaduto intorno alle ore 10 in corso Protopisani, nella zona orientale di Napoli, non lontano dal comune d’origine dei due coniugi. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. Le condizioni della donna non destano preoccupazione, mentre il marito, colpito da decine di coltellate, è in condizioni molto gravi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione Barra, che indagano per ricostruire la dinamica e il movente dell’accaduto. Secondo quanto si apprende, all’origine dell’aggressione dei due anziani, entrambi incensurati, ci sarebbe stata una lite per motivi economici, forse per confini di terreno.

