Circumvesuviana, la lettera ai dirigenti: «Stiamo peggiorando, faremo una rivoluzione»

Una «sonora bocciatura che deve farci interrogare tutti sul trend in atto». Scrive così il presidente di Eav (holding dei trasporti della Regione Campania), Umberto De Gregorio, in una nota interna indirizzata ai dirigenti dell’azienda avente ad oggetto il Rapporto Pendolaria 2019 di Legambiente, che ha “eletto” la linea ex Circumvesuviana come linea ferroviaria peggiore d’Italia. Nella nota, inviata ai dirigenti il 17 dicembre, De Gregorio scrive che «il rapporto Pendolaria 2019 di Legambiente appena pubblicato evidenzia gravi criticità nella gestione del servizio della ex Circumvesuviana. Il servizio, anziché migliorare, peggiora. Alcuni dati sono approssimativi e il giudizio complessivo è discutibile, tuttavia resta una sonora bocciatura che deve farci interrogare tutti sul trend in atto». De Gregorio conclude scrivendo: «Dobbiamo cambiare marcia. Il servizio così non funziona. Alcune cose potevano essere evitate e la responsabilità è di chi non le ha evitate. Se necessario – conclude – faremo una completa rivoluzione organizzativa».

