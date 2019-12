Circumvesuviana, altro treno in avaria e ancora passeggeri a piedi sui binari

Ci risiamo. Ancora una volta un guasto ad un treno della Circumvesuviana e nuovamente i viaggiatori sono costretti a camminare a piedi sui binari per raggiungere la stazione più vicina. La storia si è ripetuta questa mattina poco dopo le 6, tra il grande freddo degli utenti sulla linea che conduce a Sorrento, nella tratta tra Pioppaino e Via Nocera.

«I treni in partenza da Napoli limitano la corsa a Pioppaino ed i treni in partenza da Sorrento limitano la corsa a Castellammare – si leggeva prima del ripristino della linea sui canali ufficiali dell’Eav – Causa avaria treno 1061 delle ore 6:09 da Napoli per Sorrento tra le stazioni di Pioppaino e Via Nocera, la circolazione ferroviaria é momentaneamente interrotta tra le stazioni di Pioppaino e Castellammare di Stabia».