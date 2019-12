Cenone sicuro nel Vesuviano, sequestrati 300 chili di frutti di mare

Il Comando Polizia Municipale e la Guardia Costiera di Portici, con la locale Asl Servizio Veterinario hanno controllato gli esercizi commerciali della città di Portici sottoponendo a verifica i mezzi dedicati al trasporto di prodotti alimentari, specialmente quelli della vendita delle specie ittiche, sia fresche sia surgelate. Sottoposte a sequestro circa 300 chili di specie ittiche di vario genere vendute o trasportate senza la prevista certificazione da cui si potesse evincere la provenienza ed elevate sanzioni amministrative per 7.500 euro. Inoltre nel corso delle verifiche un cittadino di Portici A. F. è stato deferito all’autorità giudiziaria per la vendita di prodotti tenuti in cattivo stato di conservazione. Nel corso dei controlli sono stati elevati circa 10mila euro di verbali per violazioni in materia commerciale.

