Cenone di Capodanno, sequestrati 350 chili di pesce in due negozi di Ottaviano

Controlli nell’ambito dell’Operazione Nazionale “Mercato Globale”, coordinata dall’Ammiraglio Ispettore Pietro Giuseppe Vella e posti in essere dal personale della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia nell’entroterra Vesuviano al fine di garantire la sicurezza alimentare dei consumatori e reprimere attività illecite legate alla vendita di prodotto ittico all’approssimarsi del cenone di fine d’anno. Nel Comune di Ottaviano sono state controllati n. 2 (due) esercizi commerciali dove sono stati sequestrati circa 350 chili di prodotti ittici e molluschi senza tracciabilità (sanzioni per totali 3000 euro) e riscontrando anche Haccp non aggiornato (sanzioni per totali 2000 euro).

