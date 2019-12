Camion pieno di rifiuti si ribalta sulla Statale tra Pomigliano e Nola, ferito l’autista

Paura e tantissimi disagi oggi sulla Statale 7bis, dove un autocompattatore carico di rifiuti si è ribaltato tra Nola e Pomigliano d’Arco poco prima dello svincolo in direzione Villa Literno. Il mezzo pesante si è “disteso” sull’intera carreggiata bloccando il traffico per ore. Per rimuovere il camion sono servite due gru che hanno operato sotto la supervisione della polizia stradale di Nola. Il conducente è stato ricoverato all’ospedale di Nola dove è arrivato in codice giallo.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE