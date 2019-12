Business dello champagne “pezzotto”: inchiesta a Nola. C’è un grosso carico nel Vesuviano

By

Nelle Procure di Napoli e Nola ci sono al momento almeno due inchieste attualmente aperte sul grande business dello champagne “pezzotto”: la prima è condotta dai militari della Guardia di Finanza, la seconda dalla Polizia di Stato. Si parla di un carico arrivato a nel Nolano con alcolici di scarsissima qualità trasformati, come per incanto, in prestigiose e costosissime bottiglie di Louis Roederer, Cristal Brut, Krug, Dom Pérignon, Moët & Chandon.