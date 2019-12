Brusciano, svaligiato nella notte il Felicia Caffè: portati via contanti e sigarette

Assalto durante le scorse notti al Felicia Caffè di Brusciano, dove una banda di ladri incappucciati sfonda il muro e porta via sigarette e contanti. Un ricco bottino di Natale che mette invece in ginocchio il titolare dell’attività, non assicurato. A darne notizia è il quotidiano Roma. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Castello di Cisterna per le indagini.

I malviventi sono entrati in azione nel cuore della notte, quando via Guido De Ruggiero era ormai deserta e le serrande della caffetteria chiuse da tempo. Sono entrati dal campo di calcio e da lì hanno sfondato il muro del piccolo chiosco così da poter entrare nel locale e agire indisturbati. Un’azione ben studiata e fulminea messa a segno da professionisti del crimine, i ladri infatti, da come si può osservare dalle immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza del bar, si muovevano con grande sicurezza e sinergia, e anche l’equipaggiamento era tipico di chi fa le cose perbene.