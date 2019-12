Boscoreale, pesce e frutti di mare in bacinelle sporche: scatta il sequestro

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nel Comune di Boscoreale è stato fermato un venditore ambulante abusivo che vendeva per strada prodotti ittici e molluschi, conservati in bacinelle di plastica sporche e, quindi, in condizioni sanitarie scadenti e senza alcuna autorizzazione. Il prodotto ittico è stato posto sotto sequestro dalla Guardia Costiera ed al venditore abusivo è stata elevata una sanzione di 1.500 euro oltre alla segnalazione al Comune. Tutti i prodotti ittici rinvenuti sono stati sequestrati e distrutti.