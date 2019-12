Boscoreale, ex detenuto e papà di 4 figli lancia l’appello: «Vi prego, mi serve un lavoro»

Vittorio Garofalo sa di aver sbagliato in passato ma ora è riabilitato e vuole dimostrarlo. Così cerca un’opportunità, un lavoro che possa aiutarlo a portare avanti la sua famiglia, a mantenere i quattro figli. L’appello del 35enne boschese è rivolto a tutti e lo sta facendo contattando anche le testate giornalistiche: «Tempo fa ho scritto al Presidente della Repubblica, il quale mi ha risposto», dice. Ma non è cambiato nulla perché Garofalo si trova ancora nella stessa situazione.

Vittorio racconta la sua storia in poche parole: «Sono un ex detenuto di 35 anni e sono padre di 4 figli. Ho cercato un aiuto per trovare un lavoro al Comune dove risiedo, al centro dell’impiego e anche attraverso privati, ma non riesco a trovare nulla per garantire una vita serena ai miei figli. Voglio cambiare vita, voglio crescere i miei figli nella pace e nella serenità assicurando loro un futuro sereno».