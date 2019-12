Bomba d’acqua sul Vesuviano: domani scuole chiuse a Ottaviano e Poggiomarino

L’intera area vesuviana si sta leccando le ferite dopo la tremenda bomba d’acqua ancora in corso ma che ha dato il peggio dalle 14 circa in poi. Intanto i sindaci di Ottaviano e Poggiomarino, Luca Capasso e Leo Annunziata hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di domani. Capasso fa sapere: «Le condizioni meteo per domani dovrebbero migliorare, tuttavia la situazione di queste ore ha provocato danni e problemi alle strade che porteranno inevitabili disagi alla circolazione anche nella giornata di domani. Ho disposto, pertanto, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Ottaviano per la sola giornata di domani, 20 dicembre. Domani stesso saranno anche fatte tutte le verifiche del caso negli edifici scolastici». Annunziata dice: «Siamo consapevoli che il nubifragio in corso sta creando tanti disagi. Vi invito a mantenere la calma, a restare assolutamente in casa e ad uscire solo se strettamente necessario. Stiamo lavorando per limitare i danni ed abbiamo bisogno della vostra collaborazione».

